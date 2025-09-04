El diseñador Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos

El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani, quien llevó la marca que lleva su nombre hacia lo más alto, falleció a sus 91 años. La triste noticia la confirmó Grupo Armani con un emotivo comunicado donde definió al artista como "creador, fundador y motor incansable".

"Giorgio Armani ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días. Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida", decía el escrito difundido por la empresa.

Según trascendió, el último adiós al magnate de la moda será del 5 y 6 de septiembre en Milán, Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. Estará abierta de 9:00 a 18:00.

"En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió a esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los miembros de la familia que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", indicaba el mensaje que la familia compartió en los medios.

Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenza, Italia, en el seno de una familia humilde, pero con una madre que le enseñó sobre el estilo. Si bien sus primeros estudios fueron en la medicina, se interesó por la moda y dio sus primeros pasos como aprendiz de Nino Cerruti, donde adquirió gran conocimiento y libertad para presentar sus creaciones.

En 1975, fundó su marca en una casa y explicó que su deseo era ser independiente: "Solo mantendré mi autonomía si tengo independencia. Mis decisiones son reflejo genuino de mi creatividad y responden únicamente a mis clientes".

Con el correr de los años, se convirtió en uno de los refrentes de la moda más importantes a nivel mundial. Elegido por celebridades y aclamado por los entendidos en el tema.

El símbolo de la firma es un águila, que representa esa libertad que Armani siempre pregonó. Su estilo y su elegancia fueron el norte de los hombres más coquetos y fue un símbolo del buen vestir.

Su sobrina Silvana Armani es la encargada del área femenina y si bien es una firma de mucho poder y prestigio, continúa como un legado familiar que Giorgio Armani creó 50 años atrás.