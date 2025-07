El abogado de La China Suárez informó que "no hubo reciprocidad" en conflicto con Vicuña

Agustín Rodríguez, abogado defensor de Eugenia “La China” Suárez, señaló que “no hubo reciprocidad”, respecto a Benjamín Vicuña, quien le revocó el permiso a su clienta, que a su vez, quiso llevarse a sus hijos a Turquía para acompañar a Mauro Icardi.

El futbolista regresó al club Galatasaray junto a su actual pareja. En medio de las románticas mini vacaciones que se tomaron, se encuentra la decisión de los menores. Ahí surgen las posturas de sus padres, Vicuña y Nicolás Cabré.

Así, Rodríguez explicó: “Estamos en un proceso con el letrado del señor Vicuña, tratando de solucionar los temas y tenemos toda la intención de que esto llegue a un final feliz”.

No obstante, sostuvo que en caso de que el actor chileno quiera viajar con sus hijos a su país natal, no habría problema: “No. No hubo reciprocidad en el accionar en ese sentido. No quisimos escalar más en ese tipo de actitudes. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas”.

Asimismo, negó cualquier tipo de contacto entre “La China” y Vicuña: “Tengo entendido que entre ellos no hay comunicación. La única comunicación que existe es entre el doctor Máximo Petracchi -defensor del intérprete-, y yo”.

En cuanto a Rufina Cabré, el abogado no consideró ningún tipo de inconveniente y negó la existencia de una revocación de permiso por parte del padre de la menor: “Hasta el día de hoy, no tuvimos notificación o información contraria a la que teníamos antes de que Eugenia se vaya del país. La autorización sigue vigente”.

“El señor Cabré sólo quiere que su hija esté bien y eso es muy loable, pero hasta ahora no hay ningún acuerdo, ni por el tema de los alimentos que se ha dicho”, concluyó.