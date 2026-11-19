Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La vida sentimental de la empresaria Juliana Awada ha cobrado protagonismo recientemente, después de que fuera vista en compañía de un hombre cuya identidad fue revelada como Diego Canalda. La situación ha generado rumores sobre un posible romance entre ambos, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.

La conductora Yanina Latorre presentó en su programa la primera imagen de Awada y Canalda en Casa Palanti, a pesar de que la empresaria había negado previamente conocer al asesor. Sin embargo, las especulaciones sobre un acercamiento entre ellos han comenzado a circular en los medios.

¿Quién es Diego Canalda?

Diego Canalda, quien habría capturado el interés de Juliana Awada tras su separación del expresidente Mauricio Macri, es un destacado asesor financiero y ejecutivo de inversiones con más de 25 años de experiencia en el sector. Reside en Miami desde hace varios años, donde ocupa el cargo de Managing Director de inversiones en Stifel, ubicado en Coral Gables.

Además de su actual posición, Canalda ha trabajado en reconocidas firmas como Lehman Brothers, Barclays Wealth, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities y Raymond James, lo que resalta su trayectoria en el ámbito financiero.

De acuerdo a su perfil público en LinkedIn, fue reconocido en la revista Forbes como uno de los Best-in-State Wealth Advisors, lo que en español se traduce como Mejores asesores patrimoniales por estado. En sus redes sociales, expresó su agradecimiento por haber sido incluido en esta lista, felicitando a sus colegas también reconocidos.