Conflicto en Gran Hermano: Eugenia y Luciana protagonizaron una acalorada pelea

En el reciente episodio de Gran Hermano, las participantes Luciana Martínez y Eugenia Ruiz tuvieron una cena romántica que terminó en una intensa discusión. Eugenia aprovechó la ocasión para expresar su desagrado hacia Luciana, afirmando: "No te soporto. Te creés mil". Este fuerte intercambio se destacó en el reality, donde las emociones de los concursantes son palpables.

Eugenia continuó su ataque, criticando la actitud de su compañera y asegurando: "La cara de diabólica que pones, te juro que es impresionante. No te soporto. Ay, Dios, ¿qué te creés? " En un momento de gran tensión, mencionó: "¿Te creés Susana? ¿Cómo me busco yo un clip con vos, hija? Me aburres. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Luciana mantuvo la calma en medio del conflicto. Intentó aclarar la situación, explicando un episodio previo que involucró a otro concursante, Bati, quien había solicitado que no se le acercara demasiado. A esto, Luciana respondió: "No me soportes", reafirmando que no era su intención insinuarse con Bati, pero también continuó con el cruce verbal, señalando que aquellos que son nuevos en la competencia deben adaptarse.

Una de las respuestas más resonantes de la santiagueña fue: "¿Colgarme de vos? Prefiero colgarme de una soga", frase que dejó atónitos a los espectadores. Este episodio evidencia no solo la tensión entre las participantes, sino también las dinámicas de poder que se viven dentro de la casa.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/