FOTO: Cómo será la vuelta de Susana Giménez a la televisión

Susana Giménez no salió al aire en televisión abierta, por el momento, pero sí lo hará en breve en la plataforma Prime Video ya que estará al frente de "LOL", un ciclo en el que 10 humoristas compitieron para hacerla reír.

"LOL: Last One Laughing Argentina" fue una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. Su conductora fue Susana Giménez y estuvo acompañada por el actor Darío Lopilato como coanfitrión.

El ciclo salió al aire el 12 de septiembre y contó con seis episodios, que se vieron en 240 países, a través de Prime Video. Se dividió en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenaron el 12 de septiembre y los últimos tres llegaron el 19.

"La serie reunió a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplearon diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantenían la compostura", indicaron desde la plataforma.

Según compartió Susana en sus redes sociales, los participantes esta vez fueron: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazarena Mottola, Dani "La Chepi", Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex "Pelao".