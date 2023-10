Baby Etchecopar reveló que se toma fotos desnudo frente al espejo

Baby Etchecopar brindó una entrevista para el portal Infobae, donde habló de su vida privada, de su casamiento con Silvia Cupeiro y su trabajo en Radio Rivadavia y en A24, además del unipersonal con el que recorre el país, "Debut sin despedida".

En medio de una extensa conversación donde confesó que le pidió casamiento a su pareja porque necesitaba "un título de compromiso" y aseguró que lo hace "por amor", también realizó una revelación que tomó a todos por sorpresa.

"¿Hay algo que quiera decir que la gente no sepa de usted?", le preguntaron en la nota, a lo que Baby respondió: "He contado tanto que no me queda nada para contar. Yo soy esto. Así, en bolas, vestido".

Sin embargo el periodista quiso saber: "¿Es verdad que se saca fotos desnudo?", a lo que Etchecopar respondió "sí" y detalló: "Es para verme".

"Mi profesor de meditación me dijo: 'Mirate desnudo ante el espejo y vas a ver cómo se te va a caer el halo de superhombre. Vos te creés que salís a la calle espléndido, pero no te ves en bolas'. Cuando te ves en bolas decís: 'Gracias a mi mujer, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias'. Los mejores defectos de la vida te los encontrás en bolas: el culo caído, panzón, parecés un Buda. Una cosa espantosa".

Y agregó: "Eso me ayuda todos los días. Porque uno nace en bolas y sacarse fotos en bolas es como renacer. Empezar desde cero el día".