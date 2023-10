Baby Etchecopar habló de "votar a Massa" y dijo que Milei "está desquiciado"

Baby Etchecopar se mostró preocupado ante un posible gobierno libertario habló de su preferencia por que la gente vote a Sergio Massa antes que a Javier Milei.

El periodista resaltó que “la gente no lo entiende", pero "va a ser un desastre". "A esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir eh. Pero Milei está desquiciado, no tiene estructura, está a los bolsazos”, expresó en Radio Rivadavia.

Después del revuelo generado por sus declaraciones, aclaró nuevamente que él va a votar por Patricia Bullrich: "Tengo que salir a explicar las boludeces. Ante la agresión de Milei a una compañera de La Nación lo veo desquiciado, dije si quiere vote a Massa. Yo creo que el chico no está bien. Yo no voy a votar a Massa. No voy a votar a Milei. Voy a votar a Bullrich con las dos manos".

Para el conductor, el libertario “carece de preparación y tiene ideas descabelladas desde las que pretende gobernar”.