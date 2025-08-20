Aseguran que Gimena Accardi ya había sido infiel en 2018

FOTO: Gimena Accardi habría sido infiel en más de una oportunidad

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron hace dos meses, pero recién ahora trascendió que la actriz fue infiel en el final de su matrimonio, algo que ella misma confirmó públicamente.

Pero ahora surgieron nuevas teorías e informaciones sobre la pareja que no paran de sorprender a todos. “El problema de Nico y Gime empieza cuando él hace Tootsie y ella acepta entrar en Olga. Estoy diciendo que hay una parte muy importante de esas decisiones entre ellos que los alejaron”, contó Pepe Ochoa en LAM.

El periodista reveló que ella se terminó de desenamorar cuando Nico se disfrazó por tanto tiempo de mujer, pero además aseguró que la infidelidad reciente no habría sido la única.

“En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora. Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, afirmó el conductor.

“Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”, aseguró el periodista.

En las redes sociales surgieron todo tipo de teorías, pero los protagonistas aún no hicieron referencia a esta nueva información.