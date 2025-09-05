En vivo

Espectáculos

Agustina Peñalva denunció en vivo a su acosador en su streaming "Plumas Negras"

La periodista Agustina Peñalva denunció por acoso a Walter Graciano. Reveló que se anotó en su gimnasio para seguirla y que irá a la policía con los datos.

05/09/2025 | 23:44Redacción Cadena 3

FOTO: Agustina Peñalva (NA)

La periodista y locutora Agustina Peñalva interrumpió su streaming habitual "Plumas Negras" para denunciar públicamente a un hombre por acoso, a quien identificó como Walter Graciano. Visiblemente angustiada, anunció que se dirigía de inmediato a una comisaría para radicar la denuncia formal.

Peñalva relató que el acoso comenzó hace dos semanas, cuando el hombre se le acercó en un restaurante, y escaló rápidamente. Según supo Noticias Argentinas, la periodista que es una referente de San Lorenzo de Almagro constató que el individuo también contactó a su manicurista para pedirle su número de teléfono y dirección, y que además le envió múltiples mensajes "bastante fuertes" por Instagram.

El hecho que precipitó la denuncia ocurrió en su gimnasio (Sport Club). El hombre, a quien reconoció del restaurante, la "interceptó" ayer jueves mientras entrenaba. Hoy, la periodista confirmó en la recepción que Graciano se anotó la semana pasada y que el personal advirtió que "él entra y sale al gimnasio a la hora que yo entro y salgo para toparse conmigo".

"Las denuncias públicas suman más que las de la comisaría"

"Yo vivo muy cerca del gimnasio y la situación es compleja", afirmó Peñalva, quien teme que el acosador sepa dónde vive. La periodista decidió hacer pública la identidad del hombre antes de ir a la policía: "No sé si está en la puerta o no está en la puerta".

"Me siento rezarpada. Las denuncias públicas a veces suman más que las de la comisaría y por lo menos la cara de este tipo está acá", explicó a su comunidad.

Aseguró que se dirige a la comisaría con todos los datos del denunciado, ya que el gimnasio los tiene registrados. Además, agradeció al Sport Club por poner "a disposición sus cámaras para que la policía vaya" y compruebe el patrón de seguimiento del hombre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

