Un clásico: los mejores memes del triunfo de Argentina sobre Brasil

La Selección argentina hizo de las suyas y se quedó con un clásico alto tensión ante Brasil tras superarlo por 1 a 0 esta noche, en el estadio Maracaná, y lo dejó sin invicto por Eliminatorias, además de profundizar su crisis futbolística, en el marco de la sexta fecha.

Las chicanas de los hinchas argentinos se hicieron presentes desde antes que comience el partido y los usuarios en las redes sociales inundaron las plataformas cuando terminó la gran conquista.

Minutos más tarde, las redes se inundaron de consternación y sorpresa por la intempestiva puesta en duda de Scaloni sobre su continuidad.

Los mejores memes

The world champions go to Brazil and get out with a ?????????????? win ???? pic.twitter.com/qofQokSqbB