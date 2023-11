Tagliafico "tiene la clave" para que Messi llegue al Mundial 2026

El defensor de la Selección argentina Nicolás Tagliafico reveló que no pierde las esperanzas de que Lionel Messi dispute el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, en vísperas de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, dijo cuál sería la clave para convencerlo.

"¿Sabés cuál es la clave para que siga? Ganar la Copa América del año que viene. Si la ganamos, yo creo que podrá estirar un poquito más la cosa. Si no ganábamos el Mundial de Qatar, él se iba. Pero lo logró y quiere disfrutar", expresó el lateral izquierdo.

En el mismo sentido, agregó en diálogo con La Nación: "Si vamos a Estados Unidos y ganamos la Copa América, va a tener ganas de seguir… Hay que tratar de estirar el mayor tiempo posible esta racha, esta manera de jugar y este período de disfrute que vivimos en la selección. Si conseguimos la Copa América, estoy convencido de que será un anzuelo para lograr la continuidad de Leo".

Además, no solo se mostró con esperanzas de que Messi pueda seguir en la Selección argentina hasta el Mundial 2026, sino que también definió su importancia como referente dentro del grupo.

"El capitán es el símbolo de la selección, el diferente. Mirá el ejemplo de los últimos partidos: no le tocó jugar tanto y, sin embargo, igual se notó su presencia en todo. Es clave que nosotros sepamos cuándo debemos aprovecharlo, cuándo darle su descanso", manifestó.

"De su jerarquía sería ridículo que comente algo más, pero de su calidad humana debo decir que es excepcional por todo lo que irradia. Porque entre nosotros Leo es uno más, es un tipo que quiere seguir disfrutando de la selección, que quiere seguir demostrando lo que es… Pero, a la vez, es Messi. A mí no deja de parecerme increíble su compromiso y su obsesión de ir por más", completó.

Por otra parte, el ex Independiente dio detalles de lo que significa ser campeón del mundo: "Cambió la mirada de los demás. Es como pasar por debajo de una ducha que te baña, no sé si en oro, pero quedás marcado".

"Hoy te miran diferente, en lo deportivo, tus pares, tus rivales, y también en situaciones cotidianas de la calle. Pero digo esto y también debo asumir que todavía no termino de tomar del todo consciencia, no tomo real noción de la condición de campeón del mundo hasta que me lo dicen", contó.

"¿Sí, lo soy? Sí, lo soy. Qué loco, ¿no? Y es para siempre, es para la historia. Pero nadie se propone al iniciar un proyecto ser campeón del mundo, las cosas no funcionan así, sino que son una consecuencia. Aunque, aun así, la mayoría de las veces no termina bien. Eso sí: si coincidís en un grupo con gente que se identifica con la misma línea, que deja de lado los egos para ayudar al compañero, puede pasar que no ganes, claro, pero vas a tener muchísimas más chances", concluyó.