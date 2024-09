El camarógrafo colombiano le respondió al "Dibu" Martínez: "Me dio mucha rabia"

El camarógrafo del incidente con Emiliano "Dibu" Martínez rompió el silencio en un video de TikTok, luego de que el arquero argentino golpeara su elemento de trabajo, al finalizar el partido entre Colombia y Argentina.

El episodio que lo involucra sucedió minutos después de que el arquero del Aston Villa saludara a varios jugadores colombianos.

Mientras se iba camino al vestuario, visiblemente enojado, se encontró de frente con una cámara que lo seguía y, sin mediar palabra o gesto, la golpeó con su mano, tirándola al suelo.

“Dibu, hermano, ¿cómo estás? Soy Jhonny Jackson, camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia. Termina el pitazo final y yo desde donde esté, siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice aquí desde el intercom. Simplemente entro a la cancha ya después de los 90 minutos, todo el mundo está cansado, agotado”, explicó en el video de la cuenta de RCN Deportes.

“Busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me tira el manotazo. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara. Pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento pero no le dije nada”, siguió.

"Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo en algún momento ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero pa’ delante Dibu”, finalizó Jackson.

Él es Johnny Jackson el camarógrafo que #DibuMartinez agredió en el partido ante Colombia en #Eliminatorias2026 Mira lo que dijo ?? pic.twitter.com/s6sR0nEVCo — Claudia Aranda | PR (@caranda90) September 11, 2024

¿Sancionan al "Dibu"?

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD) apuntó contra el portero: "ACORD Colombia rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez hacia un camarógrafo", indicó el organismo en un comunicado que lleva la firma de su presidente Faiver Hoyos Hernández.

Además, señalaron que "pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión" y solicitan que la Federación Colombiana se pronuncie ante Conmebol, AFA y FIFA.

"ACORD como autoridad periodística deportiva en el país exige a FIFA se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibu Martínez que no es ejemplo para las nuevas generaciones", concluye el comunicado.

No jodan con el Dibu... pic.twitter.com/RcCB8Tbt9j — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

Qué sanción podrían aplicarle a "Dibu" Martínez

El panorama para el arquero argentino podría complicarse si la FIFA decide aplicar el Código Disciplinario que rige para este tipo de situaciones.

En el Capítulo 2 del Reglamento se habla de infracciones en partidos o competiciones, y en su numeral 1 se especifica que “los jugadores y los oficiales serán suspendidos conforme se especifique y se les podrán imponer las multas correspondientes”.

Además, en el ítem i del mismo capítulo, se advierte que las sanciones por agredir a otra persona que no sea un oficial del partido incluyen la suspensión de "al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado".