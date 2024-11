Chau "feriados puente", ahora son "días no laborables": ¿Qué significa?

Federico Albarenque

El cronograma de feriados para 2024 presenta cambios significativos en comparación con el año actual, especialmente en la denominación de ciertos días. Según el informe, el Gobierno Nacional ha establecido que los días considerados como "feriados puente" serán clasificados como "días no laborables". Esto significa que el empleador tendrá la facultad de decidir si se trabaja o no en esas fechas.

La primera diferenciación es que no aplica a todos los feriados nacionales, sólo a los denominados puentes turísticos. De esta manera, los feriados tradicionales mantendrán su carácter habitual.

El cronograma incluye tres días no laborables con fines turísticos: el 15 de agosto y el 21 de noviembre, además de los tres días de carnaval, que se celebrarán el 3 y 4 de marzo.

El año 2024 no contará con feriados en febrero, lo que es una novedad, ya que tradicionalmente se celebraban los feriados de carnaval en ese mes. En marzo, se tendrán tres feriados: el 3 y 4 de marzo por carnaval, y el 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En abril, se registran dos feriados: el 2 de abril, Día de Veteranos de Malvinas, y el 18 de abril, Viernes Santo. El 1 de mayo se mantiene como feriado, y se agrega el día no laborable el 2 de mayo. Esto significa que si el empleador dice que hay que trabajar, el empleado debe ir, ya que el 2 de mayo es laborable.

El cronograma completo incluye el 9 de julio como feriado, el 15 de agosto como día no laborable, y el 12 de octubre, que será feriado. También el 8 de diciembre y el 25 de diciembre permanecerán como feriados tradicionales.

Pero, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Por un lado, el sector turístico siempre busca que al feriado se lo considere puente turístico para que la actividad tenga más movimiento. No obstante, ahora hay tres días que ya no serán feriados puente, sino día no laborable y esto afecta directamente a quienes trabajan en esas fechas, ya que los días no laborables, si son trabajados la paga es exactamente la misma que un día hábil y de este modo, no percibirían una paga doble, como suele ser cuando toca trabajar un feriado.