FOTO: Ya salieron a la venta las entradas para Independiente Rivadavia vs. Boca.

Mientras Boca ultima detalles para visitar a Racing este sábado en La Bombonera, sus hinchas ya tienen un ojo puesto en lo que será el esperado regreso como público visitante en el Torneo Clausura.

El domingo 17 de agosto a las 20:30, el “Xeneize” enfrentará a Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y lo hará con su gente en las tribunas: un hecho que marca su primer partido con público visitante en el torneo local, tras la vuelta de los mismos.

La noticia fue confirmada por la propia “Lepra mendocina”, que habilitó oficialmente la venta de entradas para los no socios y el público visitante, dejando atrás el formato “neutral” que en los últimos años se venía utilizando en los encuentros disputados en esa provincia.

Las entradas están disponibles a través del sitio Access Fan. Los precios para los hinchas de Boca son los siguientes: popular a $40.000 y platea techada a $80.000, con un 50% de descuento para menores de 12 años.

En total, se habilitaron 9500 lugares en populares y otras 4000 plateas exclusivamente para el “Xeneize”.

Para los no socios de Independiente Rivadavia, en cambio, se dispuso una platea descubierta a $60.000 y también la opción de la platea techada a $80.000, con descuento del 50% para menores de 14 años.

La expectativa por el partido es alta, no solo por el atractivo deportivo, sino también por el contexto: será el primer juego del semestre en el que Boca podrá estar acompañado de forma oficial por sus hinchas fuera de casa, tras varias restricciones en el plano local.

La última vez que el equipo viajó con su público fue en la Copa Argentina, pero esta vez lo hará en el marco del torneo doméstico, ya sin la necesidad de camuflaje como “neutral”.

La cita en Mendoza promete un estadio colmado, con un operativo de seguridad que ya se encuentra en marcha para garantizar la convivencia entre las parcialidades.

La presencia de Boca en el Malvinas Argentinas, será primordial en un equipo que en el ámbito deportivo no está teniendo su mejor nivel y alcanzó la peor racha sin ganar de once partidos en la historia del club.