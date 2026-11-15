Vélez Sarsfield se prepara para sus elecciones: requisitos y detalles para votar
El club celebrará sus comicios este domingo 15 de noviembre, de 8 a 18, en el Polideportivo de la institución.
FOTO: Elecciones en Vélez.
Buenos Aires, 15 noviembre (NA) – Vélez realizará este domingo 15 de noviembre sus elecciones para definir a las próximas autoridades del club, en una jornada que se desarrollará de 8 a 18 en las canchas del Campus Bajo Autopista, dentro del Polideportivo de la institución.
Para participar de los comicios, los socios y socias deberán ser mayores de 18 años y contar con al menos dos años de antigüedad. Además, será obligatorio presentar el carnet de socio, tanto en formato físico como digital, y el Documento Nacional de Identidad (DNI). También deberán tener cancelada la cuota social correspondiente a septiembre de 2026.
Desde la institución recomendaron consultar previamente el número de orden y la mesa asignada para agilizar el procedimiento electoral y evitar demoras al momento de emitir el voto.
En cuanto al estacionamiento, los socios que concurran a votar podrán utilizar sin cargo los espacios del Patinódromo y Playa 1. Quienes dejen sus vehículos en Playa 1 deberán dirigirse por la parte externa de la calle hasta el ingreso al Polideportivo, debido a que la puerta divisoria permanecerá cerrada por las tareas de desarme del recital.
Por su parte, el estacionamiento del Polideportivo tendrá costo para aquellos socios que asistan a realizar otras actividades y no concurran a participar de las elecciones.
Lectura rápida
¿Cuándo se realizarán las elecciones en Vélez?
El domingo 15 de noviembre, de 8 a 18 horas.
¿Qué requisitos deben cumplir los socios para votar?
Ser mayores de 18 años, tener al menos dos años de antigüedad y presentar el carnet de socio y DNI.
¿Dónde se llevarán a cabo las elecciones?
En las canchas del Campus Bajo Autopista, dentro del Polideportivo de Vélez.
¿Qué información deben consultar los votantes antes de ir?
El número de orden y la mesa asignada para agilizar el proceso electoral.
¿Hay estacionamiento disponible para los votantes?
Sí, sin cargo en el Patinódromo y Playa 1, pero con costo en el Polideportivo para otras actividades.
[Fuente: Noticias Argentinas]