Se entrega el Balón de Oro 2025 al mejor jugador del mundo en París
En el Théâtre du Châtelet de París, se lleva a cabo la gala de premiación a los mejores jugadores de la temporada 2024/25.
22/09/2025 | 12:12Redacción Cadena 3
FOTO: La revista France Football premiará a los mejores de la temporada pasada.
El Théâtre du Châtelet de París es el escenario elegido para la gala de entrega del Balón de Oro 2025, donde se premiará al mejor jugador masculino de la pasada temporada. Además, se otorgarán otros galardones importantes.
Entre los premios que se entregarán se destacan el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador menor de 21 años, el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero de la temporada, donde el argentino Emiliano Martínez buscará su tercer Yashin, el Trofeo Cruyff para el mejor entrenador y el Balón de Oro femenino.
Los máximos candidatos al Balón de Oro de este año son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.
La Revista France Football, encargada de entregar estos premios, ha candidateado a treinta futbolistas para el reconocimiento al mejor del mundo en la temporada pasada.
Los candidatos incluyen a reconocidos jugadores como Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milán - Argentina), Ousmane Dembelé (PSG - Francia), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City - Italia), y Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), entre otros.
En la lista de candidatos también se encuentran Desire Doué (PSG - Francia), Denzel Dumfries (Inter Milán - Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea), Erling Haaland (Manchester City - Noruega), y Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia). Además, el talento del fútbol mundial se ve reflejado en los nombres de Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia), Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil), y Mohamed Salah (Liverpool - Egipto).
[Fuente: Noticias Argentinas]