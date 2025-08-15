En vivo

San Lorenzo visita a Platense, con el liderazgo de la Zona B en la mira

El “Ciclón” tuvo un gran arranque en el Torneo Clausura y además se quiere afianzar en la pelea para disputar la próxima Copa Libertadores.

15/08/2025 | 08:05Redacción Cadena 3

FOTO: San Lorenzo quiere seguir con su buen andar en el Torneo Clausura.

San Lorenzo visitará este sábado a Platense, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse arriba en la Zona B.

El encuentro comenzará a las 14:15, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado es Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Álvaro Carranza.

San Lorenzo tuvo un muy buen comienzo en el Torneo Clausura, donde lidera junto a River con ocho puntos luego de cuatro presentaciones. Los dirigidos por Damián Ayude, que este semestre solo les queda por disputar el torneo local ya que fueron eliminados por Tigre en la Copa Argentina, le ganaron a Talleres de Córdoba y a Vélez, mientras que igualaron con Gimnasia y Esgrima La Plata y el “Millonario”.

Este buen comienzo de torneo le permite a los hinchas del “Ciclón” ilusionarse con pelear por la primera posición de la Zona B hasta las últimas fechas y con una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026, a la cual podría ingresar en caso de terminar entre los tres mejores de la tabla anual.

Platense, por su parte, tuvo un muy flojo comienzo de semestre luego de aquel histórico título en el Torneo Apertura, donde dio la gran sorpresa al eliminar de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo y derrotando a Huracán en la gran final.

Los dirigidos por Cristian “Kily” González solo sumaron tres puntos y aún no pudieron cosechar ninguna victoria.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

  • Torneo Clausura
  • Fecha 5
  • Platense – San Lorenzo
  • Estadio: Ciudad de Vicente López
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Álvaro Carranza
  • Hora: 14:15. TV: ESPN Premium

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Platense?
Visita San Lorenzo.

¿Dónde se jugará el partido?
En el Estadio Ciudad de Vicente López.

¿A qué hora comienza el encuentro?
A las 14:15.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es Sebastián Martínez.

¿Qué posición ocupa San Lorenzo actualmente?
San Lorenzo lidera la Zona B con ocho puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

