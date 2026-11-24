Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El histórico capitán de la selección de Senegal, Sadio Mané, expresó su alegría tras el reciente fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que reafirmó a su selección como campeona de la Copa Africana de Naciones. Mané comentó: "La decisión nos llena de alegría".

El jugador, quien ha sido fundamental en las dos consagraciones del equipo, se refirió a la polémica que rodeó la final de la última edición, donde Marruecos había sido proclamado campeón. En este contexto, Mané lanzó un mensaje de paz y respeto hacia el pueblo marroquí: "Quiero transmitir un mensaje de respeto y ánimo al pueblo marroquí y a los jugadores de Marruecos. Han logrado una gran trayectoria y pueden sentirse orgullosos de ella. Les deseo lo mejor para el futuro".

El fallo del TAS, emitido el martes, ratificó el título obtenido por Senegal en enero de 2026, tras vencer a Marruecos por 1-0 en un partido que generó controversia debido a un penal cobrado en el tiempo de descuento. Este penal, que fue ejecutado 16 minutos después de la finalización del tiempo regular, fue atajado por el arquero senegalés, generando un debate sobre la legitimidad del resultado.

En sus redes sociales, Mané mostró su satisfacción por el veredicto y destacó el esfuerzo de su equipo para alcanzar este segundo título, afirmando: "Gracias a mis compañeros. Sé el esfuerzo y los sacrificios que cada uno ha hecho por esta segunda estrella".

Al referirse a cómo recibió la noticia, Mané expresó: "La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que devuelve a Senegal su título de campeón de África nos llena de alegría".

Conocido por su estilo de vida solidario, Mané también buscó promover la unidad entre ambas naciones, afirmando: "Senegal y Marruecos son dos pueblos hermanos. Que la pasión por el fútbol siga acercándonos". Además, reiteró su respeto hacia Marruecos, añadiendo: "Quiero transmitir un mensaje de respeto y ánimo al pueblo marroquí: ha logrado una gran trayectoria y puede sentirse orgulloso de ella".

Finalmente, Mané dedicó el nuevo título a todos los ciudadanos de Senegal, manifestando: "Felicitaciones a todos los senegaleses. Esta victoria también es suya. Nos apoyaron desde el primer partido hasta esta decisión. Su confianza nos dio fuerza en los momentos más difíciles".