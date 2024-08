Rotundo cambio de look de Imane Khelif, medalla de oro de la polémica en París

Imane Khelif fue la deportista de quien hablaron en todas las Olimpíadas. Se cuestionó su género y su físico. Su rival en la primera pelea abandonó. Recibió miles de ataques en las redes sociales.

La argelina finalmente ganó la medalla de oro en París 2024, posó para un instituto de belleza y fue condecorada por el presidente de su país.

La púgil mostró un gran cambio de look para un centro de estética y recibió una gran cantidad de halagos.

Imane, quien realizó una demanda por ciberacoso contra figuras públicas como Elon Musk, Donald Trump y J.K Rowling, entre otros, lució en las fotografías con una camisa floreada, aretes y maquillaje, además de mostrar colgada la medalla de oro.

Beauty Code, el instituto de belleza, publicó las imágenes con el escrito: “Para conseguir su medalla, no tenía tiempo que perder en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su valía. Para mí, es una estrella, una eterna favorita. Desde Hassiba Boulmerka, ícono de mi generación, ninguna deportista ha suscitado tanta polémica como ella, bella como una mujer, radiante como una amazona de las auras”.

Y continuó la publicación: “Al cambiar de aspecto, Imane no pretendía cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere encerrarnos. Su mensaje es mucho más profundo: el vestido no hace al monje, y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puedes ser femenina y elegante cuando quieras, pero en el ring no necesitas adornos ni tacones altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y contundencia, que es donde reside la esencia de su carácter”.

Luego, el escrito apuntó a la italiana Angela Carini: “Igual que un bigote no hace a un hombre -los escarabajos también los tienen-, los vestidos, las extensiones y el maquillaje no definen a una mujer. No en todos los estadios hay verdaderas atletas, tan apasionadas como Imane Khelif. La italiana nos ha demostrado que incluso los llorones de patio de colegio, los que se inventan mentiras para robarle la comida a otro, pueden encontrarse en el ring”. “Imane es bella, no porque hoy se vista de gala, sino porque se definió”, cerró.

La deportista, además, fue premiada en su país con una Orden del Mérito Nacional por el presidente Abkelmadjid Tebboune.