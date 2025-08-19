River homenajeó a los campeones del Metropolitano 75

River homenajeó a los campeones del Metropolitano 1975. En la carpa de la tribuna San Martín del Monumental, las glorias del equipo que puso fin a 18 años sin títulos se reencontraron con la familia millonaria para celebrar los 50 años de aquella histórica conquista.

Figuras emblemáticas de aquel plantel como Ubaldo Fillol, Norberto Alonso, Pinino Más, Omar Labruna y J. J. López —que regresó al club tras mucho tiempo— participaron del acto y revivieron anécdotas y recuerdos junto a hinchas y dirigentes.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Jorge Brito, el secretario general Stefano Di Carlo y los expresidentes Rodolfo D’Onofrio y Hugo Santilli, quienes aludieron a la trascendencia del título dirigido por Ángel Labruna, quien no solo devolvió la gloria a Núñez sino que fue el puntapié inicial de una era de éxitos inolvidables.

Durante el homenaje se entregaron medallas conmemorativas y ejemplares de un libro especial a los campeones o, en su defecto, a sus familiares. Además, se proyectó el documental “1975, La Vuelta”, con testimonios e imágenes inéditas del recorrido en ese torneo; el film estará disponible durante toda la semana en el Museo River.

Hubo momentos de emoción al recordar a los ídolos fallecidos, entre ellos Ángel Labruna, Roberto Perfumo, Pablo Comelles y Alejandro Sabella.

El homenaje funcionó como un puente entre generaciones: los veteranos recibieron la ovación de socios y autoridades, que destacaron cómo aquel título sentó las bases para que River se consolidara como un club grande y competitivo a nivel mundial.