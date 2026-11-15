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Revelan que US$ 1,27 millones de la AFA terminaron en lujosos yates

Una investigación indica que transferencias por más de 1,27 millones de dólares de la AFA fueron a parar a empresas de yates de lujo, con pagos destacados a TourProdEnter y otros operadores.

15/11/2026 | 11:02Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – Más de 1.270.000 dólares asociados a ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han sido detectados en empresas y operadores de yates de lujo, según un informe del diario Clarín. Esta investigación detalla diversas transferencias realizadas por entidades vinculadas a la gestión de estos fondos.

La mayor parte de las transacciones se originó en TourProdEnter, firma dirigida por Javier Faroni y Erica Gillette, encargada de los ingresos internacionales de la AFA. Entre las operaciones más relevantes se encuentra una transferencia de 321.693 dólares a West Nautical Limited, efectuada en dos partes durante los meses de abril y julio de 2024.

Este monto corresponde al alquiler del yate Wyldcrest, un modelo Ocean 90, en el que fue visto el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en las costas de Mónaco el 29 de julio de 2024, tras la Copa América.

Asimismo, la investigación ha identificado pagos a otros operadores, que incluyen 353.429 dólares a CCYachting, 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza, 190.354,51 dólares a Charter & Dreams y 47.276,33 dólares a Francisco José Flores Ramírez, relacionado con Ibiza Rent a Boat.

Por otro lado, ProSport Live, empresa encargada de gestionar partidos de la AFA en el extranjero, realizó una transferencia de 37.500 dólares a The Charter Agency bajo el concepto de "préstamo corporativo". Además, efectuó anticipos por 100.000 dólares a Starship 4, vinculados a un contrato de fletamento y una opción de compra.

Según el medio, no se ha podido corroborar si la embarcación fue adquirida, si el dinero fue reembolsado o si la empresa actuó en representación de la AFA o de alguno de sus miembros.

En la documentación también se identifica un pago directo de 9.150 dólares a nombre de la AFA a AB Yachts and Lifestyle, realizado en julio de 2023 por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76, correspondiente a un servicio prestado en enero de ese mismo año.

Las operaciones mencionadas abarcan diversos conceptos y empresas, y la información presentada no implica necesariamente la existencia de irregularidades en cada uno de estos movimientos.

Lectura rápida

¿Qué se reveló en la investigación?
Se detectaron más de 1,27 millones de dólares de la AFA en yates de lujo.

¿Quiénes están involucrados?
La investigación menciona a TourProdEnter, ProSport Live y Claudio "Chiqui" Tapia.

¿Cuándo ocurrieron las transferencias?
Las transferencias se realizaron principalmente entre 2023 y 2024.

¿Dónde se usaron esos fondos?
Los fondos fueron utilizados para alquilar yates de lujo, incluyendo el yate Wyldcrest.

¿Qué dice la investigación sobre irregularidades?
No se establece que haya irregularidades en cada operación mencionada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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