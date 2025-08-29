Primera Nacional: Chacarita quiere reencontrarse con la victoria para soñar con la clasificación a la final

La fecha 29 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en una jornada en la que se destaca el partido entre Chacarita, que quiere soñar con la clasificación a la gran final por el ascenso, y Mitre de Santiago del Estero.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14, en el Estadio de Chacarita Juniors, que cuenta con una capacidad para 24.300 espectadores.

Chacarita llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que acumula cuatro partidos sin sumar de a tres y cayó a la quinta posición, por lo que necesita reencontrarse de manera urgente con la victoria para acercarse al líder de la Zona B, que es Gimnasia de Mendoza.

Del otro lado estará Mitre de Santiago del Estero, que con 35 puntos marcha undécimo y está muy complicado con respecto a la posibilidad de clasificar al Reducido.

De todas maneras, el equipo santiagueño no mira con miedo a la parte baja de la tabla, ya que los últimos dos que estarían descendiendo en la Zona B, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos, están prácticamente condenados y no tienen chances de superarlo.

El primer partido del sábado será a las 13:10, cuando Tristán Suárez reciba a All Boys, mientras que a las 15:30 Talleres de Remedios de Escalada jugará frente a su gente ante Defensores Unidos y San Telmo hará lo propio con Chaco For Ever.

En lo que respecta a la Zona A, el líder es Deportivo Madryn, que tiene 50 puntos y le saca tres de ventaja a su escolta, Atlanta. En zona de descenso se encuentran Güemes de Santiago del Estero y Arsenal, aunque hay muchos equipos que están muy comprometidos.

El cronograma de la fecha 29 de la Primera Nacional

Sábado 30/8:

Tristán Suárez – All Boys a las 13:10

– a las 13:10 Chacarita – Mitre de Santiago del Estero a las 14

– a las 14 Talleres de Remedios de Escalada – Defensores Unidos a las 15:30

– a las 15:30 San Telmo – Chaco For Ever a las 15:30

Domingo 31/8:

Deportivo Maipú – Deportivo Madryn a las 15:30

– a las 15:30 Almagro – Quilmes a las 15:30

– a las 15:30 Gimnasia y Tiro de Salta – Alvarado a las 16

– a las 16 Güemes de Santiago del Estero – Colegiales a las 16

– a las 16 Patronato – Atlanta a las 16

– a las 16 Estudiantes de Río Cuarto – Temperley a las 16

– a las 16 Gimnasia y Esgrima de Jujuy – Central Norte a las 16

– a las 16 Los Andes - San Miguel a las 19

- a las 19 San Martín de Tucumán – Arsenal a las 21

– a las 21 Deportivo Morón – Estudiantes de Buenos Aires a las 21:15

Lunes 1/9:

Agropecuario – Almirante Brown a las 14

– a las 14 Nueva Chicago – Gimnasia de Mendoza a las 17:10

– a las 17:10 Defensores de Belgrano – Colón de Santa Fe a las 19:10

– a las 19:10 Ferro – Racing de Córdoba a las 21:15