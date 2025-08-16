En vivo

Platense y San Lorenzo se enfrentan en el Clausura 2025, minuto a minuto

El “Ciclón” va por su segunda victoria consecutiva, mientras Platense busca volver al triunfo ante su público.

16/08/2025 | 14:10Redacción Cadena 3

FOTO: Platense vs. San Lorenzo

A los 5 minutos del primer tiempo, **Platense** abrió el marcador. El delantero **Ronaldo Martínez** aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de **San Lorenzo** y envió la pelota al fondo de la red.

Se juegan los primeros 45 minutos del duelo.

**San Lorenzo** se mide ante **Platense** en el estadio **Ciudad de Vicente López**, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del **Torneo Clausura 2025**. El elenco comandado por el director técnico **Damián Ayude** llega a este enfrentamiento después de un triunfo por 1-0 frente a **Vélez Sarsfield**. En aquel partido, el gol del “Ciclón” llegó de la mano del delantero **Alexis Cuello**.

Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador **Cristian Alberto González** llega tras una igualdad 1-1 con **Instituto de Córdoba** en condición de visitante. En aquel partido, el único tanto del “Calamar” fue realizado por el centro delantero paraguayo **Ronaldo Martínez**.

Detalles del partido y las formaciones de ambos equipos

Torneo Clausura 2025

Fecha 5

Platense- San Lorenzo

Árbitro: **Sebastián Nicolás Martínez**

Estadio: **Ciudad de Vicente López**

El once inicial de **Platense**: **Cozzani**; **Saborido**, **Vázquez**, **Salomón**, **Lozano**, **Portillo**, **Baldassarra**, **Mainero**, **Zapiola**, **Taborda** y **Martínez**. D.T: **Cristian González**.

El once inicial de **San Lorenzo**: **Gill**; **López**, **Romaña**, **Hernández**, **Báez**, **Perruzzi**, **Tripichio**, **Rattalino**, **Ladstatter**, **Cuello** y **Reali**. D.T: **Damián Ayude**.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Platense abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Ronaldo Martínez.

¿Quién dirige a Platense? El entrenador de Platense es Cristian Alberto González.

¿Dónde se juega el partido? El encuentro se realiza en el Estadio Ciudad de Vicente López.

¿Cuál fue el resultado anterior de San Lorenzo? San Lorenzo ganó 1-0 a Vélez Sarsfield en su último partido.

¿Quién dirige a San Lorenzo? El director técnico de San Lorenzo es Damián Ayude.

[Fuente: Noticias Argentinas]

