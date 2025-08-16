Platense y San Lorenzo se enfrentan en el Clausura 2025, minuto a minuto

A los 5 minutos del primer tiempo, **Platense** abrió el marcador. El delantero **Ronaldo Martínez** aprovechó un error grosero en un despeje defensivo de **San Lorenzo** y envió la pelota al fondo de la red.

Se juegan los primeros 45 minutos del duelo.

**San Lorenzo** se mide ante **Platense** en el estadio **Ciudad de Vicente López**, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del **Torneo Clausura 2025**. El elenco comandado por el director técnico **Damián Ayude** llega a este enfrentamiento después de un triunfo por 1-0 frente a **Vélez Sarsfield**. En aquel partido, el gol del “Ciclón” llegó de la mano del delantero **Alexis Cuello**.

Por otro lado, el elenco liderado por el entrenador **Cristian Alberto González** llega tras una igualdad 1-1 con **Instituto de Córdoba** en condición de visitante. En aquel partido, el único tanto del “Calamar” fue realizado por el centro delantero paraguayo **Ronaldo Martínez**.

Detalles del partido y las formaciones de ambos equipos

Torneo Clausura 2025

Fecha 5

Platense- San Lorenzo

Árbitro: **Sebastián Nicolás Martínez**

Estadio: **Ciudad de Vicente López**

El once inicial de **Platense**: **Cozzani**; **Saborido**, **Vázquez**, **Salomón**, **Lozano**, **Portillo**, **Baldassarra**, **Mainero**, **Zapiola**, **Taborda** y **Martínez**. D.T: **Cristian González**.

El once inicial de **San Lorenzo**: **Gill**; **López**, **Romaña**, **Hernández**, **Báez**, **Perruzzi**, **Tripichio**, **Rattalino**, **Ladstatter**, **Cuello** y **Reali**. D.T: **Damián Ayude**.