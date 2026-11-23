FOTO: Lisandro Martínez durante uno de los últimos entrenamientos previos a la goleada ante el Liverpool.

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) – El exarquero Peter Schmeichel se unió a la lista de ídolos del Manchester United que critican el rendimiento del defensor argentino Lisandro Martínez, al señalar su responsabilidad en la reciente derrota del equipo.

El conjunto "Red Devils", que tuvo a Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, perdió 4-0 ante el Liverpool en un partido disputado como visitante. En este contexto, Schmeichel apuntó que Martínez "pudo haber hecho algo más" para evitar algunos de los goles en esta dura goleada.

El inicio del ciclo de Pochettino ha sido complicado, llevando al Manchester United a caer al anteúltimo lugar de la Premier League, con solo ocho puntos y un triunfo en 11 partidos, lo que los coloca en zona de descenso.

Lisandro Martínez se encuentra nuevamente bajo el escrutinio tras esta mala actuación del Manchester United, que recibió cuatro goles en su visita a Liverpool. Schmeichel, un ícono del club, es uno de los muchos que han señalado el bajo rendimiento del zaguero.

"Me cansé de hablar de él", expresó el danés, quien cuestionó la actitud del campeón del mundo en Qatar 2022 al criticar a los directivos y compañeros del club, sugiriendo que debería "rendir mejor" antes de ser tan crítico.

El exjugador, que ganó una Champions League y cinco ligas con los "Red Devils" durante la era del entrenador Sir Alex Ferguson, puso a Martínez bajo la lupa en relación a los cuatro goles recibidos, argumentando que "pudo haber hecho algo más para, al menos, dificultar a los rivales".

Particularmente, el defensor fue señalado por su desempeño en la jugada del tercer gol, donde intentó robarle el balón al extremo Bradley Barcola, pero fue superado en velocidad sin poder detenerlo, lo que permitió al francés asistir a Rio Ngumoha.

En un arranque de temporada complicado, tanto a nivel personal como colectivo, Martínez ha jugado 12 partidos, ingresando desde el banco en tres de ellos. Además, ha criticado a la dirigencia por la gestión del mercado de pases, lo que le ha acarreado recriminaciones de varios exjugadores destacados del club, como Rio Ferdinand, Jamie Carragher y Wayne Rooney, además de Schmeichel.