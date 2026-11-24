Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) - Paulo Dybala, futbolista de La Roma, manifestó su deseo de culminar su carrera en el club italiano durante una conferencia de prensa previa al encuentro contra el Paris Saint Germain, programado para este miércoles por la Champions League.

"Espero que sí, para mí sería muy bonito. Llegué a Italia a los 18 años y no me veo en otro lugar", declaró Dybala ante los medios tras ser consultado sobre su futuro en el club.

El delantero, originario de Instituto de Córdoba, se unió a "La Loba" en julio de 2022, convirtiéndose en un referente tanto en el campo de juego como en el vestuario. No obstante, en el último mercado de pases estuvo a punto de quedar libre, pero finalmente firmó una extensión de contrato que lo vincula al club hasta mediados de 2027.

En el pasado, el campeón del mundo con la Selección Argentina había manifestado que su futuro era incierto, y se había generado especulaciones sobre un posible fichaje por Boca Juniors, que mostró interés en sumarlo como agente libre. Sin embargo, su perspectiva ha cambiado y ahora se siente decidido a permanecer en Italia para el resto de su carrera. "Llevo aquí casi la mitad de mi vida y soy muy feliz... Mi hija nació aquí, así que es italiana. Sí, espero quedarme en Italia el resto de mi carrera", reafirmó Dybala en la conferencia.