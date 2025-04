"Nunca me sentí excluido tras la eliminación en la Libertadores": Gago evaluó la actualidad de Boca y su futuro

El director técnico de Boca, Fernando Gago, ofreció una amplia entrevista donde analizó la situación actual del "Xeneize", así como su filosofía de trabajo y el compromiso de dirigir al club. "Los partidos deben ganarse sobre la base de una idea. Hay momentos donde un entrenador no se involucra, pero puedo indicar cómo se debe atacar", sostuvo, dejando claro que valora el estilo de juego, aunque también entiende la necesidad de obtener resultados.

"Cada entrenador en esta institución está siempre bajo la lupa. La historia nos exige ganar,” afirmó Gago, quien subrayó que se siente capaz de afrontar el reto de liderar al "Xeneize": "Yo estoy convencido de esto, quiero ganar. En la victoria trato de no aparecer. Estoy aquí en las malas y asumo la responsabilidad".

En sus declaraciones para ESPN F12, Gago también comentó sobre el proceso de formación que está llevando a cabo con el plantel: "Cada preparación requiere tiempo. Han habido momentos positivos y otros que no me convencieron, como el primer tiempo ante Defensa y Justicia. Sin embargo, la segunda parte me gustó. Contra Barracas tuvimos control, pero no del juego".

Respecto a su método de trabajo, Gago fue enfático: "Confío mucho en nuestra manera de trabajar. Quiero que cada jugador entrene como juega". También se refirió a los jóvenes que está promoviendo, destacando el rendimiento de Milton Delgado y Camilo Rey Domenech: "Tienen un gran potencial, es fundamental apoyarlos para su desarrollo".

Gago confirmó que Rey Domenech jugará 60 minutos con la Reserva y aclaró sobre la ausencia de Zeballos: "Eso depende del rival y de la planificación".

Al valorar el equipo, Gago destacó la competencia interna: "Contamos con dos o tres jugadores por posición con nivel suficiente para jugar. Para mí, armar la lista de concentrados se convierte en un verdadero desafío". También reflexionó sobre cómo se sintió tras la caída ante Alianza Lima: "Nunca me sentí excluido tras la eliminación en la Libertadores", subrayó.

Sobre su llegada al club, recordó: "Recibí una llamada un martes y al día siguiente tuve la reunión. Boca es mi hogar, donde pasé más tiempo en mi vida".

Boca atraviesa un buen momento en el torneo, liderando la Zona A del Torneo Apertura 2025 tras vencer a Barracas Central, y solo requiere cuatro puntos en las próximas cuatro fechas para clasificar a los play-offs. Además, ocupa el primer puesto en la tabla anual en busca de cupos para las copas internacionales de 2026.

El próximo desafío será el sábado, cuando se enfrente a Belgrano en Córdoba por la décima tercera fecha. "Boca debe ganar y ser campeón. Yo quiero ser campeón, y los chicos también. Trabajaremos para lograrlo", concluyó Gago.