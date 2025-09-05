MotoGP: cómo seguir en vivo la clasificación del Gran Premio de Cataluña
Se corre este fin de semana la fecha 15 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
05/09/2025 | 23:16Redacción Cadena 3
FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la clasificación del Gran Premio de Cataluña
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Cataluña en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que arrancó este viernes con las prácticas libres y sigue este sábado con la clasificación.
Se trata de la decimoquinta fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Horario de la clasificación del Gran Premio de Cataluña de MotoGP
El MotoGP de Cataluña tiene este sábado desde las 5:50 horas de la madrugada de la Argentina su clasificación.
Cronograma del MotoGP:
Sábado 6 de septiembre
- Práctica Libre 2 05:10
- Clasificación 05:50
- Sprint 10:00
Domingo 7 de septiembre
- Carrera 09:00
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de Cataluña se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]