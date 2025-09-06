En vivo

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Cataluña

Se corre este fin de semana la fecha 15 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.

06/09/2025 | 18:03Redacción Cadena 3

FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Cataluña

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Cataluña en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que este sábado tuvo su clasificación y la posterior Sprint Race.

Se trata de la decimoquinta fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Y el sábado fue para Márquez que ganó la Sprint y larga este domingo primero.

Horario de la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP

El MotoGP de Cataluña tiene este domingo desde las 9 horas de la mañana de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de Cataluña se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué se disputa este fin de semana? El MotoGP de Cataluña, decimoquinta fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo.

¿Quién es el campeón defensor? El campeón defensor es Jorge Martin.

¿A qué hora es la carrera? La carrera se disputará este domingo a las 9 horas de la mañana, hora Argentina.

¿Dónde se puede ver en vivo? Se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+, además en plataformas digitales como Flow y Directv Go.

¿Quién ganó la Sprint Race? Marc Márquez ganó la Sprint Race y partirá desde la pole este domingo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

