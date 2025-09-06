FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Cataluña

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Cataluña en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que este sábado tuvo su clasificación y la posterior Sprint Race.

Se trata de la decimoquinta fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Y el sábado fue para Márquez que ganó la Sprint y larga este domingo primero.

Horario de la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP

El MotoGP de Cataluña tiene este domingo desde las 9 horas de la mañana de la Argentina su carrera.

Cronograma del MotoGP:

Domingo 7 de septiembre

Carrera 09:00

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de Cataluña se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.