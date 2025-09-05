La periodista Agustina Peñalva denunció en vivo a su acosador Walter Graciano
La periodista Agustina Peñalva denunció por acoso a Walter Graciano. Reveló que se anotó en su gimnasio para seguirla y que irá a la policía con los datos.
05/09/2025 | 23:44Redacción Cadena 3
FOTO: Agustina Peñalva (NA)
La periodista y locutora Agustina Peñalva interrumpió su streaming habitual "Plumas Negras" para denunciar públicamente a un hombre por acoso, a quien identificó como Walter Graciano. Visiblemente angustiada, anunció que se dirigía de inmediato a una comisaría para radicar la denuncia formal.
Peñalva relató que el acoso comenzó hace dos semanas, cuando el hombre se le acercó en un restaurante, y escaló rápidamente. Según supo Noticias Argentinas, la periodista que es una referente de San Lorenzo de Almagro constató que el individuo también contactó a su manicurista para pedirle su número de teléfono y dirección, y que además le envió múltiples mensajes "bastante fuertes" por Instagram.
El hecho que precipitó la denuncia ocurrió en su gimnasio (Sport Club). El hombre, a quien reconoció del restaurante, la "interceptó" ayer jueves mientras entrenaba. Hoy, la periodista confirmó en la recepción que Graciano se anotó la semana pasada y que el personal advirtió que "él entra y sale al gimnasio a la hora que yo entro y salgo para toparse conmigo".
"Las denuncias públicas suman más que las de la comisaría"
"Yo vivo muy cerca del gimnasio y la situación es compleja", afirmó Peñalva, quien teme que el acosador sepa dónde vive. La periodista decidió hacer pública la identidad del hombre antes de ir a la policía: "No sé si está en la puerta o no está en la puerta".
"Me siento rezarpada. Las denuncias públicas a veces suman más que las de la comisaría y por lo menos la cara de este tipo está acá", explicó a su comunidad.
Aseguró que se dirige a la comisaría con todos los datos del denunciado, ya que el gimnasio los tiene registrados. Además, agradeció al Sport Club por poner "a disposición sus cámaras para que la policía vaya" y compruebe el patrón de seguimiento del hombre.
Lectura rápida
¿Quién denunció a Walter Graciano? Agustina Peñalva denunció al hombre por acoso durante su streaming.
¿Qué hizo Walter Graciano? Acosó a Agustina Peñalva y se inscribió en su gimnasio para seguirla.
¿Cuándo comenzó el acoso? El acoso inició hace dos semanas, tras un encuentro en un restaurante.
¿Dónde se presenta la denuncia? Agustina Peñalva se dirigirá a una comisaría para presentar la denuncia formal.
¿Por qué hace la denuncia pública? Peñalva considera que las denuncias públicas son más efectivas y quiere visibilizar su caso.
[Fuente: Noticias Argentinas]