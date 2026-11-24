Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La Conmebol y la Concacaf anunciaron oficialmente que la Copa Oro 2027 determinará los seis equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe que participarán en la 49.ª edición de la Copa América, a realizarse en Estados Unidos.

El torneo de la Copa Oro se llevará a cabo del 17 de junio al 11 de julio de 2027, mientras que la Copa América está programada para del 9 de junio al 9 de julio de 2028.

La próxima Copa América contará con 16 selecciones: los diez países miembros de la CONMEBOL y los seis mejores de la Copa Oro 2027, dejando fuera a otros diez equipos de la región.

Aunque se deben anunciar detalles específicos sobre el mecanismo clasificatorio, el formato asegura que el pase se defina en la cancha. En el caso de México, que es el vigente campeón, deberá alcanzar al menos los cuartos de final para poder clasificar.

"Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027", comunicó el ente norteamericano.

Además, se destacó que "este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego".

El regreso de ambos torneos a Estados Unidos, tras su colaboración en 2024, es fruto de casi dos años de negociaciones. En este sentido, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, comentó: "Nuestra alianza estratégica con la Conmebol refleja el compromiso de nuestra Confederación con el crecimiento del fútbol y la creación de más oportunidades para nuestras Asociaciones Miembro y sus selecciones nacionales".

"Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la Copa América a nuestra región en 2028", añadió Montagliani.

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA, subrayó: "La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano".

"En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando creemos en grande, podemos llegar aún más lejos", concluyó.