FOTO: El Presidente de la AUF confirmó los cambios en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, anunció que la Conmebol está preparando una transformación significativa en las Eliminatorias sudamericanas en vistas al Mundial 2030. Esto se debe a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya han asegurado su clasificación como parte de los seis países anfitriones: "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión".

"La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, al estilo de la Liga de Naciones, y se competirá por un título", anticipó Alonso antes del partido que finalizó con una contundente victoria de Uruguay por 5-0 contra República Dominicana en la última fecha FIFA del año.

Este nuevo enfoque representa una revolución en la competencia habitual que determina qué selecciones sudamericanas acceden a la Copa Mundial. Además, se asemeja al modelo europeo de la "UEFA Nations League", que busca proporcionar partidos de alto nivel, evitando amistosos que puedan afectar el rendimiento de los equipos de cara a la máxima competencia cada cuatro años.

Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones en el centenario de la Copa del Mundo en 2030, junto a España, Portugal y Marruecos. Según las reglas de la FIFA, cualquier selección que sea país organizador queda automáticamente clasificada y no necesita participar en las Eliminatorias.

Una de las principales dudas que surge tras la confirmación de estos tres países es qué sucederá con los cupos que quedarán vacantes, ya que en las Eliminatorias participan 10 selecciones, de las cuales 6 obtienen un lugar en el torneo. Si se mantuviera el formato habitual, solo una selección quedaría excluida de la competencia.