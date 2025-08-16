Julio Vaccari explotó tras la derrota de Independiente ante Vélez: “El miércoles hay que ganar como sea”

FOTO: Julio Vaccari explotó en conferencia de prensa tras la derrota de Independiente ante Vélez.

Independiente volvió a perder y la frustración se hizo sentir en la voz de su entrenador, Julio Vaccari. Tras la caída 2-1 frente a Vélez en el José Amalfitani, por la quinta fecha del Torneo Clausura, el técnico no se guardó nada y lanzó declaraciones contundentes, marcadas por la bronca y la ironía.

En medio de una racha negativa que ya preocupa a los hinchas, Vaccari apuntó contra el arbitraje, contra la dirigencia y hasta deslizó que el próximo compromiso en la Copa Sudamericana debe ganarse “de cualquier manera”.

“El miércoles hay que ganar porque en el fútbol mandan los resultados. Hay que hacer trampa. No sé, meter un gol con la mano, como sea. No hay caminos, no hay maneras, eso no se evalúa”, disparó el técnico en relación al duelo de vuelta frente a Universidad de Chile.

La frase, teñida de ironía, refleja la tensión que se vive en Avellaneda: el equipo sigue sin victorias en el Clausura, fue eliminado en Copa Argentina y perdió el primer cruce internacional en Santiago.

El entrenador también aprovechó para cuestionar el arbitraje de Leandro Rey Hilfer en el Amalfitani, sobre todo en la jugada que derivó en el segundo penal a favor de Vélez: “Mi bronca hoy es que el penal que nos cobraron a Ávalos le hacen 15. El partido no terminó de otra manera porque el árbitro no lo quiso”.

Esa acción terminó siendo decisiva para que Braian Romero marcara el 2-1 definitivo y dejara al “Rojo” nuevamente con las manos vacías.

En otro tramo de la conferencia, Vaccari dejó en claro que no piensa renunciar pese a los malos resultados: “Tengo contrato hasta fin de diciembre con Independiente. Me voy a quedar porque tengo muchas ganas, unos huevos bárbaros y estuvimos peor”, aseguró, defendiendo a su plantel.

Además, destacó el crecimiento de algunos futbolistas en el mercado: “Cuando nosotros llegamos el club no tenía un jugador para ganar un millón de dólares, hoy tenemos varios para vender y sanear”.

Finalmente, el entrenador volvió a pedir un cambio de mirada institucional: “Me gustaría que en mi club haya dirigentes capacitados para evaluar procesos, no solo resultados. Este Independiente puede conseguir cualquier cosa que se proponga, estos chicos lo han demostrado. No tengo ninguna duda de que los resultados van a llegar”, expresó.

Con la presión al máximo, el miércoles ante la Universidad de Chile aparece como una final anticipada para el ciclo Vaccari.