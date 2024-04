Inter Miami anunció que Messi regresará a las canchas este fin de semana

Inter Miami confirmó a través de sus redes sociales que este fin de semana Lionel Messi regresará a las canchas.

El "10" volverá a ver acción ante Colorado, por la séptima fecha de la MLS, en condición de local.

????



We’re back home tomorrow to take on Colorado Rapids, find out the full squad: https://t.co/a2HrCLUqbh pic.twitter.com/9XeK47uWy3