Hinchas marcharán contra el regreso de Moretti a la presidencia de San Lorenzo

Socios y agrupaciones opositoras de San Lorenzo llevan a cabo una convocatoria para marchar este viernes en rechazo al regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club tras su licencia solicitada.

Este movimiento se produce luego de que se difundiera un escandaloso video donde Moretti fue grabado aceptando un soborno de la madre de un jugador de las divisiones inferiores, incidentes que llevaron a su decisión de retirarse temporalmente. A pesar de ello, el presidente anunció su intención de retomar el control de la institución la próxima semana, afirmando que "el proyecto soy yo".

Ante esta situación, los socios y las agrupaciones opositoras convocaron a una manifestación para este viernes a las 20 horas en la sede del club en avenida La Plata al 1.700, para expresar su descontento con su posible regreso.

Entre los referentes de la oposición, César Francis, de 'Volver a San Lorenzo', hizo un llamado a movilizarse: "Con el anuncio de Moretti sobre su retorno a la presidencia, los socios debemos actuar para evitarlo. No es momento para especulaciones ni intereses personales, debemos poner a San Lorenzo primero. Nos vemos mañana en la sede".

Marcelo Culotta, de "Orden y Progreso Sanlorencista", también se pronunció, afirmando: “Debemos hacernos escuchar como socios ante este gobierno ilegítimo y la mala gestión de Marcelo Moretti. ¡Exigimos elecciones! Apoyamos la autoconvocatoria el 27/6 en Av. La Plata 1700 a las 20hs. Ahí estaré!”.

Sergio Constantino, exoficialista, se sumó a la convocatoria, diciendo: "Apoyo la autoconvocatoria de los hinchas y socios de San Lorenzo. Nos encontramos mañana a las 20hs en Avenida La Plata. No hay más lugar para especulaciones: Marcelo Moretti debe renunciar".

En otra noticia, el exdelantero de San Lorenzo, Gonzalo Bergessio, reveló que recibió una propuesta para postularse como candidato a presidente del club y que mantiene conversaciones con personas ligadas a la política del 'Ciclón'.

Desde su retiro en enero del año pasado, el futbolista mencionó su acercamiento a la política del club: “He recibido algunas propuestas para considerarme postulante a la presidencia de San Lorenzo, estoy dialogando con gente que busca hacer las cosas bien; todavía está en etapa de exploración”.

“No lo descarto porque me encantaría contribuir a un club que admiro mucho, ya que me trataron excepcionalmente y me brindaron la oportunidad de regresar a Europa” añadió.