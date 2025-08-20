Graves incidentes en el duelo Independiente vs. U. de Chile durante el partido
El encuentro fue suspendido por fuertes altercados entre ambas parcuialidades. Habría varias personas heridas.
20/08/2025 | 23:54Redacción Cadena 3
FOTO: (Foto NA: redes)
Durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, se desataron graves incidentes que obligaron a la suspensión del encuentro. Los altercados, que involucraron a ambos sectores de la hinchada, resultaron en múltiples heridos, aunque no se han confirmado cifras precisas. La situación desbordó a las autoridades presentes, quienes intentaron controlar la situación sin éxito.
Los episodios de violencia comenzaron en las tribunas y rápidamente se trasladaron al exterior del estadio. Testigos afirman que se escucharon explosiones, presuntamente de fuegos artificiales, que generaron alarma entre los asistentes. En un ambiente de tensión, se activó un fuerte operativo policial, que incluyó el uso de gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes.
Las imágenes y videos de los sucesos ya circulan en redes sociales, mostrando la magnitud del caos que se vivió. Las autoridades decidieron suspender el juego, lo que generó protestas de algunos aficionados que se mostraron insatisfechos con la decisión, aunque la seguridad fue prioritaria.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido? Se desataron graves incidentes que obligaron a interrumpir el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Ambas parcialidades de hinchas de los equipos, Independiente y Universidad de Chile.
¿Cuándo sucedieron los incidentes? Durante el partido que se estaba disputando el miércoles 20 de agosto de 2025.
¿Dónde se produjo la violencia? En las tribunas del estadio y luego en el exterior, donde se desató el caos.
¿Por qué se suspendió el encuentro? Por razones de seguridad, ante la magnitud de los disturbios y múltiples heridos.
[Fuente: Noticias Argentinas]