Graves incidentes en el duelo Independiente vs. U. de Chile durante el partido

Durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, se desataron graves incidentes que obligaron a la suspensión del encuentro. Los altercados, que involucraron a ambos sectores de la hinchada, resultaron en múltiples heridos, aunque no se han confirmado cifras precisas. La situación desbordó a las autoridades presentes, quienes intentaron controlar la situación sin éxito.

Los episodios de violencia comenzaron en las tribunas y rápidamente se trasladaron al exterior del estadio. Testigos afirman que se escucharon explosiones, presuntamente de fuegos artificiales, que generaron alarma entre los asistentes. En un ambiente de tensión, se activó un fuerte operativo policial, que incluyó el uso de gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes.

Las imágenes y videos de los sucesos ya circulan en redes sociales, mostrando la magnitud del caos que se vivió. Las autoridades decidieron suspender el juego, lo que generó protestas de algunos aficionados que se mostraron insatisfechos con la decisión, aunque la seguridad fue prioritaria.