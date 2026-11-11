Franco Colapinto, posible regreso a Williams si se concretan cambios en la Fórmula 1

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El futuro del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 se ha vuelto un tema de interés en el mercado de pases, especialmente ante la posibilidad de una reestructuración en la parrilla. Esto se debe a la posible salida del australiano Oscar Piastri de McLaren, lo que podría generar una serie de movimientos estratégicos, con Colapinto como candidato para regresar a la estructura oficial de Williams.

El apoyo del director James Vowles hacia el joven piloto se mantiene firme, ya que fue clave para que Colapinto llegara a la categoría reina durante la temporada de 2024. Este respaldo podría facilitar su regreso a Williams, donde el argentino ha sido mencionado como una de las opciones viables.

La cadena de cambios comenzaría en McLaren: ante una posible salida de Piastri, la directiva liderada por Zak Brown podría buscar fichar al español Carlos Sainz, quien actualmente compite en Williams junto al tailandés Alex Albon. La salida de Sainz dejaría un asiento libre en Williams, lo que colocaría a Colapinto entre los principales candidatos para ocupar esa vacante.

Las condiciones contractuales juegan un papel crucial en esta negociación, dado que Colapinto disputará en 2027 el tercer año de un acuerdo de cesión por cinco temporadas con Alpine, donde mantiene su titularidad. Por lo tanto, su regreso a Williams requeriría activar una cláusula de repesca o establecer un acuerdo formal entre ambas escuderías para la temporada 2028.

A pesar de que se trata de escenarios a mediano plazo, la alta estima que Vowles tiene por el talento de Colapinto lo posiciona como la alternativa natural ante cualquier vacante inesperada entre los equipos de punta.