Buenos Aires, 24 noviembre (NA) – La Selección argentina de básquet enfrenta una significativa baja con la confirmación de que su base titular y figura, Facundo Campazzo, no podrá participar en la próxima ventana clasificatoria al Mundial. El jugador, que milita en el Real Madrid, sufrió una contractura en el bíceps femoral izquierdo a principios de noviembre, lo que lo ha mantenido fuera de las canchas desde entonces.

La lesión ocurrió durante un partido contra San Pablo Burgos en la liga española, donde tuvo que abandonar el encuentro en el tercer cuarto. Desde ese momento, Campazzo no ha podido reincorporarse a los entrenamientos con su equipo.

Su ausencia se suma a la de otro referente del equipo, el alero Gabriel "Tortu" Deck, quien se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo el mes pasado y no regresará a la actividad hasta el próximo año.

La Selección argentina, dirigida por Pablo Prigioni, enfrentará una de sus ventanas mundialistas más cruciales sin su principal estrella. El exjugador de la NBA no ha podido recuperarse a tiempo para los partidos programados.

Recientemente, Campazzo fue visto en una práctica del Real Madrid, aunque su participación fue limitada; se le observó distribuyendo pelotas mientras sus compañeros practicaban tiros.

Esta situación coloca al equipo de Prigioni en una posición complicada, ya que también carecerá de Gabriel Deck. Sin embargo, hay otros tres bases en la preselección que podrían ocupar el lugar de Campazzo: José Vildoza, Juan Ignacio Marcos y Franco Baralle.

La Selección argentina disputará su primer encuentro de la ventana el jueves 26 de noviembre a las 21:40 ante Bahamas, y recibirá a Canadá el domingo 29 a las 18:10. Ambos partidos se llevarán a cabo en el Espacio DAM, ubicado en la localidad bonaerense de Zárate.