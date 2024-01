El picante cruce entre Rodrigo De Paul y Vinicius: "Yo gané el Mundial"

El Atlético de Madrid derrotó por 4 a 2 al Real Madrid y lo eliminó de los octavos de final de la Copa del Rey. Rodrigo De Paul fue titular en el conjunto Colchonero y protagonizó un tenso cruce cuando recibió una chicaneada por parte de Vinicius Jr.

La situación comenzó a ponerse tensa con el correr de los minutos, mucho más entre los futbolistas de Argentina y Brasil que ya habían protagonizado un ida y vuelta en 2023.

En medio de los entredichos entre ambos, el delantero brasilero le mostró el escudo de su camiseta y le dijo al volante: "Yo juego en el Real Madrid".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De Paul no se guardó nada y no desperdició la chance de responder. Tras la acción del brasileño, el ex futbolista de Racing le contestó: "¿Y? Yo gané un Mundial y vos no".

/Inicio Código Embebido/

De Paul vs Vinicius Jr. yesterday.



??? Vinicius Jr: "I play for Real Madrid."



??? De Paul: “And I won the world cup while you didn’t.”??????pic.twitter.com/uHdX07EJ9k — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) January 19, 2024

/Fin Código Embebido/

La discusión fue subiendo la temperatura y De Paul llegó a tocarlo en la cabeza irónicamente para tranquilizarlo, mientras que Vinicius seguía buscando pelear con el argentino. No pasó a mayores.

Horas más tarde, el volante campeón del mundo se desahogó en su cuenta de Instagram: “Qué noche mágicaaaa!!! VAMOSSSS!!!”.