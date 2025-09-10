En vivo

Deportes

El palito de James Vowles a Alpine: “Colapinto rinde incluso sin sistemas”

El “Tío James” se deshace en elogios cada vez que habla del piloto argentino.

10/09/2025 | 12:57Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto siempre tuvo una muy buena relación con Vowles.

James Vowles, jefe de equipo de la escudería Williams en la Fórmula 1, lanzó un palito hacia Alpine, la escudería donde corre el argentino Franco Colapinto: “Rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”.

Vowles, quien fue responsable de subir a Colapinto a la Fórmula 1 el año pasado para que dispute los últimos nueve Grandes Premios del 2024, mantiene una buena relación con el piloto y lo definió como una persona con “tanto talento natural”.

Incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”, declaró Vowles en diálogo con Telemétrico.

La frase fue una clara alusión al rendimiento del Alpine, que este año es considerado el peor auto de la parrilla en la Fórmula 1. También contrasta con las críticas recientes que recibió Colapinto por parte del exjefe de equipo de la escudería, el italiano Flavio Briatore.

A pesar de las tensiones, todo indica que Colapinto seguirá en Alpine la próxima temporada, que podría registrar una leve mejora si finalmente la escudería cambia del motor Renault al de Mercedes.

El próximo Gran Premio para Colapinto será el de Azerbaiyán, donde en 2024 logró su mejor resultado en la categoría al finalizar octavo y sumar cuatro puntos. Este año todavía no consiguió puntuar.

Lectura rápida

¿Quién elogió a Franco Colapinto?
El elogio provino de James Vowles, jefe de equipo de Williams.

¿Qué dijo sobre Colapinto?
Dijo que rinde incluso sin los sistemas adecuados y tiene talento natural.

¿Cuál es la situación de Alpine?
Este año, Alpine es considerado el peor auto de la parrilla en la Fórmula 1.

¿Quién criticó a Colapinto?
Recibió críticas del exjefe de equipo Flavio Briatore.

¿Dónde competirá Colapinto próximamente?
El próximo Gran Premio será en Azerbaiyán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

