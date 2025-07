El Inter Miami de Messi sufrió una goleada ante Cincinnati por la MLS

El Inter Miami cayó este miércoles como visitante por 3-0 frente al Cincinnati, en un partido correspondiente a la vigésimo primera fecha de la Major League Soccer (MLS), llevado a cabo en el TQL Stadium de la ciudad de Ohio, Estados Unidos.

Los goles para el cuadro local los convirtieron Gerardo Valenzuela, a los 16 minutos del primer tiempo, y Evander por duplicado, a los 5’ y 25 minutos del complemento.

Con el astro argentino Lionel Messi desde el arranque, quien llegó a este encuentro con 5 duelos de manera consecutiva anotando dos goles, y mientras aguardaba por Rodrigo De Paul, reciente fichaje, los dirigidos por Javier Mascherano no pudieron llevarse tres puntos clave para acercarse a los primeros puestos de la Conferencia Este.

De esta manera, “Las Garzas” cayeron a la sexta posición de la tabla con 38 puntos, aún en puestos de Playoffs, y deberán visitar al New York Red Bull, el próximo sábado a partir de las 20:30 en el Red Bull Arena.

Inter Miami no tuvo opción ante un equipo -segundo en la clasificación con 45 unidades- que logró imponer condiciones desde el arranque del cotejo. De la mano de Gerardo Valenzuela, Cincinnati logró abrir el marcador luego de que Luca Orellano dejara en el camino a Marcelo Weigandt y habilitase al delantero dentro del área, que solo tuvo que sacar un zurdazo raso al palo izquierdo del arquero Oscar Ustari.

En el complemento, el desarrollo continuó de la misma manera y antes de los primeros cinco minutos, el conjunto comandado por Pat Noonan logró estirar la ventaja con gol de Evander, quien se llevó la pelota tras una serie de rebotes y definió solo frente al guardameta Rocco Ríos Novo, ingresado en lugar del ex Independiente en la primera mitad.

Veinte minutos más tarde, fue el propio Evander quien aprovechó un rebote del guardavallas, luego de un disparo de Orellano, y sentenció la importante victoria para los de azul que les permite no perderle pisada al Philadelphia Union (46 puntos) en la cima.

Síntesis de Cincinnati vs. Inter Miami por la fecha 21 de la Major League Soccer

MLS

Fecha 21

Cincinnati 3 – 0 Inter Miami

Estadio: TQL Stadium, Ohio.

Árbitro: Lukasz Szpala

Cincinnati: Roman Celentano; Lukas Engel, Matt Miazga, Miles Robinson; Luca Orellano, Tah Anunga, Pavel Bucha, DeAndre Yedlin; Evander; Gerardo Valenzuela, Kei Kamara. DT: Pat Noonan.

Inter Miami: Oscar Ustari; Jordi Alba, Maximiliano Falcón, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt; Telasco Segovia, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi, Tadeo Allende; Luis Suarez, Lionel Messi. DT: Javier Mascherano.

Gol en el primer tiempo: 16m Gerardo Valenzuela (C).

Gol en el segundo tiempo: 05m Evander (C); 25m Evander (C).

Cambio en el primer tiempo: 26m Rocco Ríos Novo por Oscar Ustari (I).

Cambios en el segundo tiempo: 17m Teenage Hadebe por Kei Kamara (C); 27m Fabrice Picault por Tadeo Allende (I); 27m Gonzalo Luján por Maximiliano Falcón (I); 32m Sergio Santos por Gerardo Valenzuela (C); 32m Corey Baird por Luca Orellano (C); 40m Brad Smith por DeAndre Yedlin (C); 41m Yannick Bright por Marcelo Weigandt (I).