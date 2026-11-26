Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) – El director técnico Diego Martínez ha finalizado su segundo ciclo al frente del equipo profesional de Huracán, tras mantener una reunión con la directiva del club. Este acuerdo se produjo luego de la eliminación del equipo en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, donde enfrentaron a Instituto de Córdoba.

El entrenador llegó a un consenso con el presidente Abel Poza para poner fin a su gestión, que había comenzado con expectativas positivas pero que se deterioró notablemente en las últimas semanas. Durante su segundo mandato, Martínez dirigió un total de 37 partidos, en los que logró 13 victorias, sufrió 13 derrotas y empató en 11 ocasiones. Sin embargo, una mala racha al final del torneo fue determinante para su salida.

Esta desvinculación de Diego Martínez se produce en un contexto similar al de finales de 2023, aunque ahora la relación con los hinchas se ha visto profundamente afectada. A pesar de haber clasificado entre los 16 mejores del Apertura y haber iniciado el Clausura con un rendimiento prometedor, que los llevó a ubicarse en el cuarto lugar en la undécima fecha, el equipo sufrió un descalabro en el cierre del torneo, con cinco derrotas en seis partidos, lo que provocó el descontento de los aficionados.

En el partido de local contra Tigre, los hinchas expresaron su malestar con cánticos como "Andate a Boca", recordando la salida polémica del entrenador hace unos años, cuando tras salvar al equipo del descenso en 2023, renunció y rápidamente se unió a Boca Juniors.

Finalmente, tras caer ante Instituto por 2 a 1 en condición de visitante, la dirigencia y el entrenador de 48 años acordaron los términos de la rescisión de un contrato que se extendía hasta mediados del próximo año. En total, considerando su primera etapa, Diego Martínez dirigió 60 partidos, con un registro de 25 victorias, 14 empates y 21 derrotas, alcanzando un 49% de efectividad en puntos y superando la fase regular en los tres torneos semestrales que disputó.