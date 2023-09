Con Messi confirmado, Argentina llegó a Bolivia: Scaloni define el equipo

Con Lionel Messi confirmado por el entrenador Lionel Scaloni, la Selección argentina llegó al hotel en Bolivia –a más de 4200 metros de altura– para el encuentro ante los locales por la segunda fechas de las Eliminatorias por un lugar al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Tomaremos la decisión este lunes o el mismo martes sobre si va a jugar", expresó Scaloni al ser consultado por la situación del astro argentino durante la conferencia de prensa que realizó este mediodía.

El equipo argentino se entrenó por última vez en suelo nacional este domingo a la tarde, con unos movimientos livianos, para poder viajar cerca de las 18 a Bolivia.

Aproximadamente a las 22 arribaron al aeropuerto de La Paz y llegarán al hotel Camino Real para poder cenar, según el cronograma de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hoy tendrán su primer entrenamiento.

"Messi está en condiciones para jugar igual que (Cristian) Romero, después veremos si para hacerlo de arranque, para entrar o hasta para no hacerlo. Se entrenaron diferenciado por precaución", aseguró el entrenador campeón del mundo ante las dudas de la prensa por el capitán.

Además, el técnico señaló: "El plantel está bien en principio, no hay ningún inconveniente y estamos para enfrentar el partido en las mejores condiciones".

Más allá de algunas molestias de un grupo mínimo de futbolistas como Messi, Cristian Romero y Lisandro Martínez, Scaloni aseguró que sería el mismo, o parecido, equipo que venció a Ecuador pero que diagramará sus elecciones tras la práctica de mañana.

Qué dijo Scaloni sobre la probable formación

En cuanto a la alineación, manifestó: "El equipo más o menos lo tengo en la cabeza. Será parecido al que jugó el otro día, siempre que no haya ninguna complicación entre hoy y mañana. Estamos contentos con el rendimiento y sabemos las condiciones de la altura, los cambios pueden ser importantes".

Respecto al viaje directo a la ciudad de La Paz, explicó: "Lo hicimos así y no es que lo repetimos porque ganamos. No hay una ciencia exacta para este deporte, todo el mundo lo sabe. Es un tema re contra sabido, ninguno tiene la varita mágica. Nosotros decidimos hacerlo así porque si se sufre, preferimos hacerlo de otra manera. Nos vamos hoy y estaremos ahí dos días antes".

"Estando acá no se puede trabajar eso. Se han probado un montón de cosas y sabemos la dificultad que encuentran todos los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema, es algo que no va a cambiar y se va a jugar siempre ahí. Tiene una dificultad añadida pero bajo ningún concepto me voy a quejar", agregó el entrenador del elenco albiceleste.

Por otra parte, sostuvo que Bolivia, rival del martes a las 17, es "un buen equipo": "El entrenador está haciendo algo interesante que es jugar con una base siempre. Varios pueden repetir pero sabemos que no es lo mismo jugar en Brasil que en la altura. Tenemos que estar alerta".

"El nivel es muy parejo, es una Eliminatoria muy difícil y muchas selecciones darán pelea. Al haber más posibilidades, todos se ilusionan con poder ir al Mundial y eso es justo. El inicio es más difícil porque todos se ven con posibilidades, las ventajas son mínimas", cerró.

El posible equipo de Scaloni

La Selección podría formar ante Bolivia con: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández o Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo; Messi, Julián y Di María.