Con doblete y asistencia de Messi, Inter Miami le ganó 3-1 al Nashville

Inter Miami, con Lionel Messi, le ganó esta noche por 3 a 1 a Nashville, en condición de local, en el marco de la novena fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En el partido disputado en el DRV PNK Stadium, el argentino Franco Negri -en contra-, abrió el marcador a los 2 minutos de juego para el visitante, pero Messi lo empató a los 11. Luego, el español Sergio Busquets puso el 2-1 a los 38 y, en el complemento, nuevamente el rosarino selló el 3-1 a los 36 minutos, de tiro penal.

Con este resultado, los de Gerardo Martino siguen en lo más alto de la Conferencia Este de la MLS con 18 puntos. El próximo encuentro del Inter Miami será el sábado 27, desde las 20:30, ante el New England Revolution.

Cuando no había pasado demasiado, Nashville se puso rápidamente en ventaja con un gol en contra del argentino Negri a los 2 minutos. Poco después, a los 11, Inter igualó con un gol de Messi.

Sin embargo, el equipo local dio vuelta el marcador gracias a un tanto del español Sergio Busquets, luego de una buena asistencia de Messi.

En la segunda parte Inter mantuvo la iniciativa, y generó varias situaciones, hasta que en el tramo final estiró la diferencia mediante un penal convertido por Messi.

El primer gol de Messi:

