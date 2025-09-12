En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Aldosivi: horario y formaciones

El "Verde" recibe al "Tiburón" este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

12/09/2025 | 21:24Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Aldosivi: horario y formaciones

Sarmiento de Junín y Aldosivi chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Eva Perón de Junín. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Verde” suma apenas una victoria en el certamen, mientras que el “Tiburón” llega último y sin triunfos en el certamen.

Probables formaciones de Sarmiento de Junín vs Aldosivi

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer, Ignacio Guerrico; Tobías Leiva, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani; Tobías Cervera, Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Aldosivi

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de DirecTV Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el sábado?

El partido es entre Sarmiento de Junín y Aldosivi.

¿Cuándo se juega el encuentro?

El partido se juega el sábado a las 21.15 horas.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio Eva Perón de Junín.

¿Cuál es la situación de los equipos en el torneo?

Sarmiento tiene una victoria y Aldosivi llega último sin triunfos.

¿Cómo se puede ver el partido?

Se podrá ver por TNT Sports y por medios digitales como DirecTV Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

