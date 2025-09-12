FOTO: Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Aldosivi: horario y formaciones

Sarmiento de Junín y Aldosivi chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Eva Perón de Junín. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Verde” suma apenas una victoria en el certamen, mientras que el “Tiburón” llega último y sin triunfos en el certamen.

Probables formaciones de Sarmiento de Junín vs Aldosivi

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer, Ignacio Guerrico; Tobías Leiva, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani; Tobías Cervera, Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Aldosivi

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de DirecTV Go, Flow y Telecentro Play.