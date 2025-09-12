En vivo

Cómo ver en vivo Estudiantes vs River: horario y formaciones

El "Pincha" recibe en La Plata al "Millonario" por la octava fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

12/09/2025 | 21:13Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Estudiantes vs River: horario y formaciones

Estudiantes y River chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos tienen actividad por Copa Libertadores entresemana, por lo que podrían poner un mix entre titulares y suplentes.

Probables formaciones de Estudiantes vs River

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos jugarán?

Estudiantes y River se enfrentarán en La Plata.

¿Cuándo es el partido?

El partido se jugará el sábado a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

¿Cómo se podrá ver en vivo?

Se transmitirá por ESPN Premium y plataformas digitales.

¿Quiénes son los entrenadores?

Los DT son Eduardo Domínguez para Estudiantes y Marcelo Gallardo para River.

[Fuente: Noticias Argentinas]

