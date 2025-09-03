En vivo

Cómo ver en vivo Brasil vs Chile por Eliminatorias: horario y formaciones

El "Penta", ya clasificado, recibe al equipo trasandino, que ya está eliminado. Se puede ver en vivo por el celular.

03/09/2025 | 23:13Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Brasil vs Chile por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil recibe este jueves a Chile.

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Maracanã, de Rio de Janeiro. Se podrá ver por TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

De la mano de Carlo Ancelotti, el local llega en alza y tras asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. La realidad es distinta para la “Roja”, que es el único eliminado hasta el momento.

Probables formaciones de Brasil vs Chile

Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Cómo ver en vivo Brasil vs Chile

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports 2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrentan Brasil y Chile en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quiénes son los entrenadores? El entrenador de Brasil es Carlo Ancelotti y el de Chile es Nicolás Córdova.

¿Cuándo se juega el partido? El encuentro se disputará el jueves a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? El partido se jugará en el Maracanã, en Rio de Janeiro.

¿Cómo se puede ver el partido? Se transmitirá por TyC Sports 2 y se podrá seguir en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

