Cómo ver en vivo Brasil vs Chile por Eliminatorias: horario y formaciones
El "Penta", ya clasificado, recibe al equipo trasandino, que ya está eliminado. Se puede ver en vivo por el celular.
03/09/2025 | 23:13Redacción Cadena 3
Cómo ver en vivo Brasil vs Chile por Eliminatorias: horario y formaciones
En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil recibe este jueves a Chile.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Maracanã, de Rio de Janeiro. Se podrá ver por TyC Sports 2 y TyC Sports Play.
De la mano de Carlo Ancelotti, el local llega en alza y tras asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. La realidad es distinta para la “Roja”, que es el único eliminado hasta el momento.
Probables formaciones de Brasil vs Chile
Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
Cómo ver en vivo Brasil vs Chile
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports 2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
