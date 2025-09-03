FOTO: Cómo ver en vivo Brasil vs Chile por Eliminatorias: horario y formaciones

En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, Brasil recibe este jueves a Chile.

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Maracanã, de Rio de Janeiro. Se podrá ver por TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

De la mano de Carlo Ancelotti, el local llega en alza y tras asegurar la clasificación a la Copa del Mundo. La realidad es distinta para la “Roja”, que es el único eliminado hasta el momento.

Probables formaciones de Brasil vs Chile

Brasil: Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Cómo ver en vivo Brasil vs Chile

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports 2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.