Colapinto, tras su actuación en el inicio del GP de Bélgica: "No es un circuito que me cae muy bien"

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, aseguró que la pista del Gran Premio de Bélgica "no es un circuito que me cae muy bien" tras terminar penúltimo en la clasificación sprint.

Luego de finalizar en el penúltimo en la clasificación sprint y larga desde esa posición en la carrera sprint de este mañana, el pilarense se refirió a su performance que, nuevamente, fue floja: "No es un circuito que me cae muy bien. A maximizar lo que tenemos para mañana. Costó, no fue lo que queríamos. Hicimos cambios después de la FP1 pero fuimos en el camino incorrecto".

NOTICIA EN DESARROLLO…