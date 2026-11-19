Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) comenzará su participación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde este jueves llevará a cabo la práctica libre 1.

Este Gran Premio corresponde a la vigésimo primera fecha de un campeonato que ya ha definido a sus campeones. En la categoría de pilotos, el italiano Andrea Kiimi Antonelli se ha destacado a sus apenas 20 años, mientras que el equipo Mercedes ha dominado el certamen de constructores desde el inicio.

Colapinto, sin embargo, atraviesa un momento complicado, ya que lleva seis carreras consecutivas sin sumar puntos. Su racha negativa comenzó en el Gran Premio de Azerbaiyán y se ha prolongado en los de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

El GP de Las Vegas se presenta como una gran oportunidad para que el piloto argentino recupere su nivel y aspire a sumar puntos nuevamente en el campeonato.

La actividad en Las Vegas dará inicio con la práctica libre 1, que se llevará a cabo este jueves a las 21:30 (hora de Argentina). Posteriormente, la segunda sesión de entrenamientos comenzará a la una de la madrugada del viernes.

Además, el viernes por la noche se realizará la tercera práctica libre, junto con la clasificación y la carrera, que comenzarán a la una de la madrugada del sábado y del domingo, respectivamente.

Esta será la tercera vez que Colapinto compita en el Gran Premio de Las Vegas, donde ha sufrido en ocasiones anteriores debido a errores en las clasificaciones que lo han relegado en el inicio de las carreras. Su objetivo es sumar puntos en este trazado por primera vez.