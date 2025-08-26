Cerúndolo pone primera en el US Open: la racha negativa que busca cortar

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) ya se enfrenta con el italiano Matteo Arnaldi, en un partido correspondiente a la primera ronda del US Open, que es el cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que llega a este evento como el 19° preclasificado, quiere cortar una racha negativa en los torneos de esta categoría, ya que viene de ser eliminado de manera sorpresiva en la primera ronda tanto de Roland Garros como de Wimbledon.

El argentino mejor ubicado en el ranking ATP (19°) tuvo un gran inicio de temporada, redondeando muy buenas actuaciones en los torneos de Masters 1000, donde se destacan las semifinales en Madrid y los cuartos de final en Indian Wells y Miami. Sin embargo, sus flojos resultados en los “Majors” le impidieron luchar por el ingreso al top 10 por ahora.

Cerúndolo quiere sumarse a Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, que son los dos argentinos que ya avanzaron a la segunda ronda del US Open.