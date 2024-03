Bochini sufrió un accidente automovilístico, pero está fuera de peligro

El máximo ídolo de la historia de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 21, a la altura de la localidad bonaerense de Ciudad Evita y, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

En horas del mediodía del lunes, el campeón del mundo en México 1986 con la Selección argentina asustó a todos los hinchas del "Rojo" y amantes del fútbol al conocerse la noticia de que sufrió un accidente automovilístico cuando conducía por la Ruta 21 en Ciudad Evita, La Matanza.

Según se pudo saber, el "Bocha" conducía su automóvil por la mencionada ruta, cuando colisionó con un camión. Afortunadamente, el 13 veces campeón con Independiente salió ileso del incidente y se encuentra fuera de peligro.

La negativa de la jornada para el ex futbolista de 70 años es que su auto quedó completamente destrozado en la parte delantera debido a la colisión con el camión.

No es la primera vez que el "Bocha" tiene un hecho de estas características. En 2007, mientras conducía por la Ruta Nacional Nº14, quiso sobrepasar un camión y terminó saliendo de la cinta asfáltica.

En aquel momento, había sufrido una lesión cortante en el tobillo izquierdo, un golpe en la zona costal torácica y abdominal superior izquierda, con dolor en las costillas pero sin fracturas.

Luego de efectuarse los chequeos médicos de rigor, el ex futbolista grabó un video para dar tranquilidad “a los que se enteraron que tuve un accidente les quiero decir que estoy bien. Vine al Hospital y me hice todos los estudios, hubo algunos golpes menores. El auto quedó todo destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada y estoy bien para seguir mi vida normal. Les quiero agradecer por llamarme y preocuparse” sostuvo el ídolo de la parcialidad “roja”.